Цена на отели в Екатеринбурге в 2023 году вырастет на 20-30%

В 2023 году цена на бронирование некоторых отелей в Екатеринбурге вырастет на 20-30%. Несмотря на это, постояльцев будет даже больше: в связи с празднованием 300-летия города и большой деловой программой отельеры прогнозируют загрузку до 73%.
В 2023 году цена на бронирование некоторых отелей в Екатеринбурге вырастет на 20-30%. Несмотря на это, постояльцев будет даже больше: в связи с празднованием 300-летия города и большой деловой программой отельеры прогнозируют загрузку до 73%.
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