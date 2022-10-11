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Цена на отели в Екатеринбурге в 2023 году вырастет на 20-30%

Цена на отели в Екатеринбурге в 2023 году вырастет на 20-30%

В 2023 году цена на бронирование некоторых отелей в Екатеринбурге вырастет на 20-30%. Несмотря на это, постояльцев будет даже больше: в связи с празднованием 300-летия города и большой деловой программой отельеры прогнозируют загрузку до 73%.

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