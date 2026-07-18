Иран ударил по кораблю США и по дата-центру искусственного интеллекта в Бахрейне На фоне очередной волны обострения конфликта на Ближнем Восток.
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Иран ударил по кораблю США и по дата-центру искусственного интеллекта в Бахрейне На фоне очередной волны обострения конфликта на Ближнем Восток.
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