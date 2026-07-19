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Фредерик Вассер о штрафе Хэмилтона: «Сурово – контакт с Расселлом был отчасти неизбежным»

Руководитель « Феррари » Фредерик Вассер высказался о пятисекундном наказании Льюиса Хэмилтона за столкновение с пилотом « Мерседеса » Джорджем Расселлом на первом круге Гран-при Бельгии.

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