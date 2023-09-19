Эксперимент Элен Лангер, доказавший, что старость существует лишь в нашем воображении

Все мы знаем, что человеку столько лет, на сколько он сам себя ощущает. Но вряд ли кто-то всерьез воспринимает эту фразу, ведь нас приучили, что человек непременно должен стареть, со всеми вытекающими отсюда не слишком приятными обстоятельствами.