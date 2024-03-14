Календарь выборов 2024: во сколько начинаются, итоги, инаугурация

Основные дни голосования за кандидата на пост главы государства в 2024 году назначены на 15–17 марта, однако в ряде случаев граждане смогут отдать свой голос и в другие дни, используя дистанционные и иные способы волеизъявления.
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