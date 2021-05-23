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Встреча Лаврова и Блинкена показала бессмысленность саммита России и США

Встреча Лаврова и Блинкена показала бессмысленность саммита России и США

  Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике.

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Дед Щукарь
Не настало время еще. Они только начинают чё-то кумекать, но очень им хочется быть наверху. Правда сейчас это выглядит как в известной загадке: - Кто над нами вверх ногами.)) И потом, у США этого времени может и не настать. Для нас гораздо больший интерес будет представлять Европа. А амерам впору метлами затариваться, да готовиться Мехико с Гаванной подметать.))

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