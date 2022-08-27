Царьград

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В Самаре в результате ДТП госпитализированы два человека

В Самаре в результате ДТП госпитализированы два человека

Так, одно из них произошло в Октябрьском районе Самары 26 августа около 14:20. По информации ГУ МВД России по самарской области,  водитель 1986 года рождения, находясь за рулем автомобиля Киа Соренто въехал в заднюю часть автомобиля Ниссан Альмера.

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