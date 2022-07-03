Минобороны РФ: Удары по Белгороду и Курску были нанесены баллистическими ракетами

РИАМО - 3 июл. С 3:00 до 3:30 по московскому времени украинские военнослужащие совершили преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода и Курска, сообщает пресс-служба Минобороны России.