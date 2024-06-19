РНКБ посчитал средний чек образовательного кредита с государственной поддержкой

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал около 800 образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3% на сумму порядка 280 млн рублей с момента начала работы в рамках соответствующей госпрограммы в июне прошлого года.
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