РНКБ посчитал средний чек образовательного кредита с государственной поддержкой

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал около 800 образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3% на сумму порядка 280 млн рублей с момента начала работы в рамках соответствующей госпрограммы в июне прошлого года.