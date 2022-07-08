Шестерых железнодорожников будут судить в Приморье за покупку медосмотров

Шестерых железнодорожников будут судить в Приморье за покупку медосмотров

В Приморье шесть железнодорожников окажутся на скамье подсудимых за дачу взяток на 160 тысяч рублей. По версии следствия, фигуранты пытались заплатить за медосмотры, которые фактически не проходили.

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