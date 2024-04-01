Захватить Европу без единого выстрела: Запад вскрыл коварный план Путина

Здание Европейского парламента в Брюсселе© AP Photo / Virginia MayoСегодня 4,3K прочитали Владимир Корнилов Пока весь мир был отвлечен событиями на Украине и в секторе Газа, Россия под шумок скупила большинство в будущем Европейском парламенте.