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Хазин: «мелкая пакость» Польши подставила весь ЕС – теперь РФ ответит по полной программе

Хазин: «мелкая пакость» Польши подставила весь ЕС – теперь РФ ответит по полной программе

Российский экономист, политолог Михаил Хазин на YouTube-канале «Закон и порядок в США» объяснил, как «мелкая пакость» Польши подставила весь ЕС и теперь Россия «ответит ей по полной программе».

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