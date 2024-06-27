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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Фәрит Мөхәммәтшин Беларусь Республикасына эш сәфәренә килде

Фәрит Мөхәммәтшин Беларусь Республикасына эш сәфәренә килде

Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Беларусь Республикасына эш сәфәренә килде. 27-28 июльдә Витебск, Полоцк һәм Новополоцк шәһәрләрендә «Союз дәүләтенең инновацион икътисадын төзүдә төбәкара хезмәттәшлекнең роле» темасына Беларусь һәм Россия төбәкләренең XI форумы узачак.

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