Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Беларусь Республикасына эш сәфәренә килде. 27-28 июльдә Витебск, Полоцк һәм Новополоцк шәһәрләрендә «Союз дәүләтенең инновацион икътисадын төзүдә төбәкара хезмәттәшлекнең роле» темасына Беларусь һәм Россия төбәкләренең XI форумы узачак.
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