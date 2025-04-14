Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейский союз (ЕС) ввести в отношении России новые, «самые тяжелые» санкции.
Париж призвал ввести против Москвы «самые тяжелые» санкции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Фоменко
Всё правильно. Мы им адекватно не отвечаем, вот они и борзеют. Почему им до сих пор никто чётко и ясно не сказал, что ввод их военных на Украину будет расценен как объявление войны России? Почему мы не вводим санкции в отношении стран ЕС? То есть, давно пора вводить санкции против всех стран-членов Евросоюза. Хотите сотрудничать с нами, выходите из ЕС. Это касается в первую очередь такие страны как Венгрия и Словакия. Хотите в Евросоюз, сотрудничество с вами прекращается полностью, это к Сербии и Армении, ну и к тем, кто там ещё туда захочет. Призываете разрушить нашу экономику, значит необходимо разорвать с теми кто призывает дипломатические отношения.
Ответить
17 час.
Владимир Морж
Я бы ставил вопрос жёшче. Любая помощь Украине (деньгами, вооружением, связью, разведкой), должно расцениваться Россией как вмешательство в войну на стороне нашего противника. Фактически Запад нанял украинских солдат для нападения на Россию. Это уже само по себе казус Белли.
Ответить
14 час.
Silver Kont
А этот тупой лысый пидарас ничего больше не желает? А то жить-то им осталось два понедельника....
Ответить
13 час.
Свежие комментарии