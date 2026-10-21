Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф (справа) во время встречи, 6 августа 2025 года © Гавриил Григоров/РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф во время переговоров уделили существенное внимание реализации сделки по поставкам дизельного топлива.
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