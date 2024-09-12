750 лет назад родился освободитель Шотландии Роберт Брюс…

.Теперь мы можем посмотреть на его лицо. Фактически, Лаборатория лица Ливерпульского университета Джона Мурса создала виртуальную реконструкцию внешности шотландского короля и выпустила ее еще в 2016 году.
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