Выставка-продажа новогодних подарков пройдет в Астрахани

В Азербайджанском деловом центре пройдет предновогодняя выставка-продажа производителей Астрахани. Здесь можно будет полюбоваться, попробовать и приобрести изделия мастеров и производителей в различных направлениях: предметы декора, аксессуары и бижутерия, одежда и обувь, продукты питания, сувенирная продукция и многое другое.