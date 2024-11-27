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Выставка-продажа новогодних подарков пройдет в Астрахани

Выставка-продажа новогодних подарков пройдет в Астрахани

В Азербайджанском деловом центре пройдет предновогодняя выставка-продажа производителей Астрахани. Здесь можно будет полюбоваться, попробовать и приобрести изделия мастеров и производителей в различных направлениях: предметы декора, аксессуары и бижутерия, одежда и обувь, продукты питания, сувенирная продукция и многое другое.

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