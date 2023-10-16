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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Швеции об убийстве фанатов: «Что за чертов мир, в котором мы живем? Мне очень грустно. Мы не знали до перерыва»

Тренер Швеции об убийстве фанатов: «Что за чертов мир, в котором мы живем? Мне очень грустно. Мы не знали до перерыва»

Матч квалификации Евро-2024 не был возобновлен после перерыва из-за того, что незадолго до его начала в Брюсселе были застрелены два приезжих фаната.

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