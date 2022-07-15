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«Авангард» потренировался в Омске впервые за 4 года – при полных трибунах. Болельщики начали собираться у арены за час до начала тренировки

«Авангард» потренировался в Омске впервые за 4 года – при полных трибунах. Болельщики начали собираться у арены за час до начала тренировки

«Авангард» провел первую тренировку в Омске за четыре года. 13 и 14 июля хоккеисты омской команды прошли медицинский осмотр, а 15 июля начали подготовку к сезону на льду.

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