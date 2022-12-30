Поставщика медицинского оборудования в НСО подозревают в даче взяток ради контрактов

Глава компании "Новомед" мог давать деньги сотрудникам Центральной районной больницы Болотного.В Новосибирской области руководителя бердской компании-поставщика медицинского оборудования "Новомед" подозревают во взятках при проведении госзакупок.
Глава компании "Новомед" мог давать деньги сотрудникам Центральной районной больницы Болотного.В Новосибирской области руководителя бердской компании-поставщика медицинского оборудования "Новомед" подозревают во взятках при проведении госзакупок.
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