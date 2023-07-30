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В суде могучий разведчик и террорист Сергей Булавин чудом превратился в мальчика Сережу, который вообще теракта не хотел, а хотел денежек для семьи и вообще за мир

В суде могучий разведчик и террорист Сергей Булавин чудом превратился в мальчика Сережу, который вообще теракта не хотел, а хотел денежек для семьи и вообще за мир

На фото 40-летний Сергей Белавин. В отличие от привычных нам уже борцов с режимом у него есть семья, двое малолетних детей и профессия - водопроводчик.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
А почему не пожизненно?
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1 д.
ФЮ
Фаина Юсупова
Введите растрел и всё,хватит цацкаться.На моей любимой Родине он собрался теракт устроить.Хватит заполнять тюрьмы такими уродами,а потом их будут наши люди кормить за то ,что они убивают и терактами занимаются.Растрел срочно вести,умная война с нацистами.
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10 час.

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