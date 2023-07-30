ФЮ

Фаина Юсупова

Введите растрел и всё,хватит цацкаться.На моей любимой Родине он собрался теракт устроить.Хватит заполнять тюрьмы такими уродами,а потом их будут наши люди кормить за то ,что они убивают и терактами занимаются.Растрел срочно вести,умная война с нацистами.