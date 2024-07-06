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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Выкинуть их назад в вонючие кишлаки»: Новое видео с мигрантами в Подмосковье взбесило людей. Русские ставят полиции ультиматум

Последний случай произошедший в Подмосковье, когда мигранты на старых жигулях разъезжали по улицам размахивая пистолетами и обзывали русских людей «рабами», вывел из себя даже самых уравновешенных россиян.

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