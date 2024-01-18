Не размораживайте стейк перед его приготовлением

Более низкая температура способствует тому, что внешняя сторона подрумянивается, а внутренняя не пережариваетсяСмеси для выпечки и изобретение морозильной камеры — это две вещи, которые помогли домохозяйкам сократить трудозатраты и расходы.
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