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Не размораживайте стейк перед его приготовлением

Не размораживайте стейк перед его приготовлением

Более низкая температура способствует тому, что внешняя сторона подрумянивается, а внутренняя не пережариваетсяСмеси для выпечки и изобретение морозильной камеры — это две вещи, которые помогли домохозяйкам сократить трудозатраты и расходы.

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