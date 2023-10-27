«Много зависти, провокации, раскол», — Королева заявила о проблемах с «изменщиком» Тарзаном

Пара Наташи Королевой и Сергея Глушко с самого первого дня считалась для многих провокационной. Многие уверены в том, что мужчина и женщина не подходят друг другу, но исполнительница и ее супруг не обращают внимание на хейт и продолжают наслаждаться своими отношениями, считая, что они идеальны.
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