«Много зависти, провокации, раскол», — Королева заявила о проблемах с «изменщиком» Тарзаном

Пара Наташи Королевой и Сергея Глушко с самого первого дня считалась для многих провокационной. Многие уверены в том, что мужчина и женщина не подходят друг другу, но исполнительница и ее супруг не обращают внимание на хейт и продолжают наслаждаться своими отношениями, считая, что они идеальны.