На Алтае ученица один день успела поработать в "сервисе по перевозке денег"

Девушка помогла мошенникам обмануть двух пенсионеров, пока ее не поймала полиция В Алтайском крае задержали 18-летнюю ученицу колледжа, помогавшую мошенникам обманывать пожилых жителей Родинского района, сообщает региональное МВД.
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