Тодд Говард заинтриговал фанатов намёком на неанонсированные игры Fallout Широ...

Тодд Говард заинтриговал фанатов намёком на неанонсированные игры FalloutШироко известно, что Bethesda Game Studios сейчас продумывает планы на Fallout 5, однако, судя по недавнему интервью Тодда Говарда (Todd Howard), это не единственный проект по франшизе, которым занята компания.