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Экономист Подопригора: значительный рост цен на продукты ожидается из-за климата

Экономист Подопригора: значительный рост цен на продукты ожидается из-за климата

Глобальное потепление грозит серьезными рисками для мировых рынков продовольствия и если необходимые меры не будут приняты, то через 20-30 лет цены на продукты питания будут значительно выше, а каких-то и вовсе не будет.

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