Глава ВТБ спрогнозировал, как и когда снизится ключевая ставка

ВТБ видит основания для снижения ключевой ставки Банка России уже во второй половине 2025 года с учетом того, что инфляция в России приближается к пику, заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24».
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