ЦАХАЛ заявил о поражении командного центра ХАМАС в комплексе БАПОР в Газе

Израильская армия сообщила, что поразила центр командирования ХАМАС, который якобы расположен в комплексе объектов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в центральной Газе и использовался для атак на армию Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии