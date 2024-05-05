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ЦАХАЛ заявил о поражении командного центра ХАМАС в комплексе БАПОР в Газе

ЦАХАЛ заявил о поражении командного центра ХАМАС в комплексе БАПОР в Газе

Израильская армия сообщила, что поразила центр командирования ХАМАС, который якобы расположен в комплексе объектов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в центральной Газе и использовался для атак на армию Израиля.

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