В Смоленске приводят в порядок бывший кинотеатр «Октябрь»

В ближайшее время там планируют разместить туристско-информационный центр Союзного государства В Смоленске стартовали работы по благоустройству бывшего кинотеатра «Октябрь» Об этом сообщил глава города Александр Новиков.
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