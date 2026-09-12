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Муза из 90-х: как сложилась судьба Марии Шатлановой после громкого ухода от Киркорова и затяжного конфликта

Муза из 90-х: как сложилась судьба Марии Шатлановой после громкого ухода от Киркорова и затяжного конфликта

В начале 1990-х годов имя Марии Шатлановой было неразрывно связано с быстрым взлетом Филиппа Киркорова.

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