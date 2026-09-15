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Царьград

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Аделия Петросян исполнит программу по мотивам "Игры престолов"

Аделия Петросян исполнит программу по мотивам "Игры престолов"

Аделия Петросян, трехкратная чемпионка России по фигурному катанию, исполнит произвольную программу в образе Арьи Старк из "Игры престолов".

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