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В Татарстане капремонт многоквартирных домов начат в 39 муниципальных образованиях на 516 объектах из 763

О программе капитального ремонта многоквартирных домов и объектов социально-культурной сферы доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

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