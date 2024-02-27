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Эксперт Коротченко: Киев сделает ставку на ракетные удары по инфраструктуре РФ

Эксперт Коротченко: Киев сделает ставку на ракетные удары по инфраструктуре РФ

Создание ЕС "девятой коалиции для глубоких ударов", которая связана с поставками ракет средней и высокой дальности Украине, необходимо для смены тактики действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска сосредоточатся на нанесении ударов по инфраструктуре в европейской части РФ.

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