Создание ЕС "девятой коалиции для глубоких ударов", которая связана с поставками ракет средней и высокой дальности Украине, необходимо для смены тактики действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска сосредоточатся на нанесении ударов по инфраструктуре в европейской части РФ.