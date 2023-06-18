Закон президента о справке для уроков физкультуры: для чего она нужна Владислав ВислПрезидент Владимир Путин подписал закон, требующий предоставления справки о профилактическом медицинском осмотре для доступа школьников к урокам физкультуры.
Закон президента о справке для уроков физкультуры: для чего она нужна Владислав ВислПрезидент Владимир Путин подписал закон, требующий предоставления справки о профилактическом медицинском осмотре для доступа школьников к урокам физкультуры.
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