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Закон президента о справке для уроков физкультуры: для чего она нужна

Закон президента о справке для уроков физкультуры: для чего она нужна

Закон президента о справке для уроков физкультуры: для чего она нужна Владислав ВислПрезидент Владимир Путин подписал закон, требующий предоставления справки о профилактическом медицинском осмотре для доступа школьников к урокам физкультуры.

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