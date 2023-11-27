Начинённый пластидом дрон-камикадзе попытался атаковать газопровод «Ямал — Европа»

Зинаида Антонцева Украинцы не понимают, что Запад очищает от них плодородную территорию их страны

Roman Роман Кому предлагаете верить?Если всевышнему,то в данной ситуации только и остается т.к. правителю России все врут и конца вранью не видно.Похоже ситуация в тупике и выхода в обозримом будущем не прослеживается.