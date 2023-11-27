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Начинённый пластидом дрон-камикадзе попытался атаковать газопровод «Ямал — Европа»

Начинённый пластидом дрон-камикадзе попытался атаковать газопровод «Ямал — Европа»

Подоспели подробности о беспилотнике, обнаруженном вчера в Торжокском районе Тверской области.Mash сообщает: "ВСУшный дрон-камикадзе попытался атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области.

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Комментарии
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Зинаида Антонцева
Украинцы не понимают, что Запад очищает от них плодородную территорию их страны
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8 час.
Roman Роман
Кому предлагаете верить?Если всевышнему,то в данной ситуации только и остается т.к. правителю России все врут и конца вранью не видно.Похоже ситуация в тупике и выхода в обозримом будущем  не прослеживается.
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7 час.
Alex Nемо
Значительная часть  плодородного слоя уже давно и успешно эвакуирована на запад с Украины. Так что не волнуйтесь, уркаинцев зачищают совсем с другой целью.
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1 час.

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