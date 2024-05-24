Минпромторг готовит дорожную карту развития САПР в микроэлектронике. До 2030 года

Правительство совместно с участниками IT-рынка разрабатывает дорожную карту для развития систем автоматизированного проектирования в микроэлектроникеКак сообщает «Коммерсантъ», Минпромторг совместно с «Ростехом», «Росатомом», МИЭТ, Т1 и другими российскими компаниями готовит дорожную карту развития российских САПР микроэлектроники.
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