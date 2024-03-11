СМИ удалили последние фото Миддлтон

10 марта Королевская семья опубликовала первое фото Кейт Миддлтон после ее операции. Снимок привлек внимание Reuters, который указал на рукава кофты ее дочери и предположил, что фотографию отредактировали.
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