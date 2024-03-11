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СМИ удалили последние фото Миддлтон

СМИ удалили последние фото Миддлтон

10 марта Королевская семья опубликовала первое фото Кейт Миддлтон после ее операции. Снимок привлек внимание Reuters, который указал на рукава кофты ее дочери и предположил, что фотографию отредактировали.

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