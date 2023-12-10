Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин заявил об отсутствии у Украины идеологии и денег

Путин заявил об отсутствии у Украины идеологии и денег

Президент России Владимир Путин заявил о полной экономической, политической и идеологической зависимости Украины от Запада.

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Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
Только не надо про идеологию: у нас она как объединяющая идея тоже запрещена ст 13 Конституции, что оставили незыблемым при недавней корректировке текста Основного Закона.
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12 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
а у России какая идеология?
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10 час.
Леонид Попивняк
Вера и Справедливость!!!!....&quot;Сила в правде&quot;(с)
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9 час.

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