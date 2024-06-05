В Петербурге приняли закон о льготах на парковки для многодетных семей

Для них будет установлена арендная ставка в размере всего 0,51 рубля за 1 квадратный метр в год 5 июня в Санкт-Петербурге состоялось заседание городского парламента, на котором был принят закон, касающийся поддержки многодетных семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии