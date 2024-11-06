Компания МТС Линк приобрела 51% в разработчике видео-конференц-связи Vinteo

Компания «МТС Линк», один из крупнейших российских разработчиков решений для онлайн-мероприятий, осуществила покупку 51% акций своего коллеги по отрасли Vinteo, специализирующегося на видео-конференц-связи (ВКС).
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