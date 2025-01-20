«Форт Росс: В поисках приключений» // Калифорния наша

Приключенческое кино о русских колонистах Тележурналист Дмитрий (Максим Матвеев), его оператор Фимка (Максим Виноградов) и звукооператор Марго (Анна Старшенбаум) отправляются в США, чтобы сделать репортаж о малоизвестной странице истории родного отечества.