«Форт Росс: В поисках приключений» // Калифорния наша

Приключенческое кино о русских колонистах Тележурналист Дмитрий (Максим Матвеев), его оператор Фимка (Максим Виноградов) и звукооператор Марго (Анна Старшенбаум) отправляются в США, чтобы сделать репортаж о малоизвестной странице истории родного отечества.
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