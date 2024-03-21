Губернатор Шумков поздравил жителей Курганской области с Наврузом

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с интернациональным праздником Навруз, который, согласно астрономическому солнечному календарю, считается Новым годом у иранских и тюркских народов.
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