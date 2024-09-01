Я вчера написала публикацию про Андрея Макаревича (иа), который очень радуется происходящим в России событиям.
Они собираются строить "прекрасную Россию будущего"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
GD
Gennady Domnenko
Где какой Шендерович, или Гельман не вырвется, так сразу Гусский демократ.
Ответить
10 час.
СК
Сергей Ковалев
нас рать!
Ответить
9 час.
ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
товарищи еврейцы стройте че хотите в европах которые вы все прошли от испании до польши и отовсюду вас выгнали вы же оттуда - ну так шуруйте туда
Ответить
8 час.
Свежие комментарии