Они собираются строить "прекрасную Россию будущего"

Где какой Шендерович, или Гельман не вырвется, так сразу Гусский демократ.

ЕД

Елена ДанильченкоБушуева

товарищи еврейцы стройте че хотите в европах которые вы все прошли от испании до польши и отовсюду вас выгнали вы же оттуда - ну так шуруйте туда