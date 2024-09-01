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Они собираются строить "прекрасную Россию будущего"

Они собираются строить "прекрасную Россию будущего"

Я вчера написала публикацию про Андрея Макаревича (иа), который очень радуется происходящим в России событиям.

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Комментарии
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GD
Gennady Domnenko
Где какой Шендерович, или Гельман не вырвется, так сразу Гусский демократ.
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10 час.
СК
Сергей Ковалев
нас рать!
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9 час.
ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
товарищи еврейцы стройте че хотите в европах которые вы все прошли от испании до польши и отовсюду вас выгнали вы же оттуда - ну так шуруйте туда
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8 час.

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