МАИ и "Туполев" адаптируют Ту-214 под двух пилотов для снижения затрат компаний

Инженеры Московского авиационного института (МАИ) совместно с компанией «Туполев» начали работу по модернизации системы управления среднемагистрального самолета Ту-214, чтобы сократить состав экипажа в кабине с трех до двух человек, исключив из него бортинженера.
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