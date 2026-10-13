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Газета.ру

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МАИ и "Туполев" адаптируют Ту-214 под двух пилотов для снижения затрат компаний

МАИ и "Туполев" адаптируют Ту-214 под двух пилотов для снижения затрат компаний

Инженеры Московского авиационного института (МАИ) совместно с компанией «Туполев» начали работу по модернизации системы управления среднемагистрального самолета Ту-214, чтобы сократить состав экипажа в кабине с трех до двух человек, исключив из него бортинженера.

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