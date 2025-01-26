Минобрнауки Смоленской области объяснило новое положение об окладах учителей

В Сети появилась таблица с предполагаемыми размерами ставок педагогических работников, вызвавшая среди смолян различные трактовки Региональное министерство образования и науки разъяснило новое примерное положение о порядке оплаты труда педработников в Смоленской области.
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