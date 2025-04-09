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Вечерний Новосибирск

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Toyota вылетела на тротуар и сбила пешехода в центре Новосибирска

Toyota вылетела на тротуар и сбила пешехода в центре Новосибирска

Заправка напротив ЖК «Флотилия» по адресу Свердлова, 18 стала местом смертельного ДТП. По данным полиции, водитель-мужчина 1989 года рождения за рулем автомобиля Toyota совершил выезд на тротуар и сбил пешехода.

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