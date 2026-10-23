Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, темой которого стала защита молодежи от влияния извне.
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На молодежь оказывают плохое влияние не из-за рубежа, а внутри страны.