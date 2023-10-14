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В Израиле сообщили о нанесении ударов по территории Сирии

В Израиле сообщили о нанесении ударов по территории Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по территории Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Комментарии
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АИ
Анатолий Ишимбаев
Ну так там и наша база есть! И что?
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12 час.
Алексей Васильев
Ну и чего эти жидонацисты хотели добиться варварским обстрелом гражданских объектов? С военной точки зрения - глупость. В Сирии еще до хрена взлеток. Да и на починку последствий этого варварства уйдет 2-3 дня. Голая хуцпа и больше ничего!
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11 час.

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