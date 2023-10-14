В Израиле сообщили о нанесении ударов по территории Сирии

Ну так там и наша база есть! И что?

Алексей Васильев

Ну и чего эти жидонацисты хотели добиться варварским обстрелом гражданских объектов? С военной точки зрения - глупость. В Сирии еще до хрена взлеток. Да и на починку последствий этого варварства уйдет 2-3 дня. Голая хуцпа и больше ничего!