Британцы начали выкидывать матрасы из-за нашествия клопов

Британцы начали выкидывать матрасы на фоне распространения постельных клопов в различных регионах. Из-за нашествия пострадали жители города Суиндон в графстве Уилтшир и города Майнхед в графстве Сомерсет.
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